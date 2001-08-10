Сахалинец украл у знакомого золотые украшения его матери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 18 октября прошлого года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого, куда позже пришел еще один их общий друг. Все вместе сидели в комнате и вели беседу. Молодой парень обратил внимание на две шкатулки, которые лежали на подоконнике и поинтересовался у хозяина квартиры, что находится внутри. Мужчина, не ничего подозревая, продемонстрировал содержимое и пояснил, что данные золотые украшения принадлежат его матери. Через какое-то время двое его знакомых отправились на кухню, а он тем временем убедившись, что они не наблюдают за его действиями, быстро схватил одну из шкатулок и вытащил несколько золотых украшений, спрятав их в карман брюк. Немного позже они ушли гулять. Похищенные золотые украшения впоследствии он сдал в ломбард. Ущерб составил 85 000 рублей.

Гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.