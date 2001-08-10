Сахалинца будут судить за то, что будучи лишенным прав, он вновь нарушил ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.2 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных частью 5 статьи 12.15 КоАП, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что постановлением мирового судьи Сахалинской области, вступившим в законную силу 10 января 2023 г., обвиняемый был признан виновным в совершении повторного административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 (один год). Водительское удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного наказания, гражданином в установленный законом срок сдано не было.

18 января 2023 года в период времени с 16 часов 55 минут по 17 часов 00 минут фигурант, управляя автомобилем, при движении по проезжей части автодороги сообщением Южно-Сахалинск-Оха Макаровского района, не желая соблюдать ПДД РФ и преследую цель их умышленного нарушения, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в запрещенном месте, в результате чего, допустил нарушение правил дорожного движения, чем подверг опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.