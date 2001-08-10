Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2023
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14:55, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за то, что будучи лишенным прав, он вновь нарушил ПДД

Сахалинца будут судить за то, что будучи лишенным прав, он вновь нарушил ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  частью 1 статьи 264.2 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных частью 5 статьи 12.15 КоАП, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что постановлением мирового судьи Сахалинской области, вступившим в законную силу 10 января 2023 г., обвиняемый был признан виновным в совершении повторного административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 (один год). Водительское удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного наказания, гражданином в установленный законом срок сдано не было.

18 января 2023 года в период времени с 16 часов 55 минут по 17 часов 00 минут фигурант, управляя автомобилем, при движении по проезжей части автодороги сообщением Южно-Сахалинск-Оха Макаровского района, не желая соблюдать ПДД РФ и преследую цель их умышленного нарушения, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в запрещенном месте, в результате чего, допустил нарушение правил дорожного движения, чем подверг опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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