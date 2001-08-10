Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2023
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На Камчатке девочку унесло на льдине
09:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке девочку унесло на льдине

На Камчатке девочку унесло на льдине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несовершеннолетнюю девочку унесло от берега на льдине в бухте Крашенинникова. Ей на помощь пришли спасатели, пишет ИА "Кам 24".

Установлено, что дети играли на берегу вечером в четверг, рядом с гражданским пирсом. В какой-то момент льдина с ребёнком на ней оторвалась от берега и начала отплывать. Подробности происшествия выясняются.

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