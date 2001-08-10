Сахалинец взял на предприятии, где раньше работал, инструменты и продал их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установлен 36-летний ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в двух хищениях ценного имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

20 февраля в дежурную часть полиции поступило заявление от представителя управляющей компании, в которой ранее работал фигурант. Мужчина сообщил, что из мастерской организации пропали инструменты общей стоимостью 31 572 рубля. Как выяснили сотрудники полиции, по договорённости с работодателем фигурант периодически брал инструменты для личного пользования, когда являлся сотрудником организации. После увольнения ему также понадобились инструменты, и он попросил ключ у одного из своих коллег. В какой-то момент злоумышленник решил не возвращать инструменты, а продать их, после чего вернул ключ бывшему коллеге.

Он же, 3 марта 2023 года, находясь в районе улицы Шебунина, нашел банковскую карту, принадлежащую 15-летнему жителю областного центра. Решив проверить баланс кредитки, он попробовал оплатить проезд на автобусе. Его попытка увенчалась успехом, и тогда фигурант пришел домой, позвал с собой жену, и вместе они отправились за покупками в торговый центр, потратив со счёта 3800 рублей. Карту он выбросил в ближайший мусорный контейнер.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.