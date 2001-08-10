Сахалинец выкинул наркотик в окно автомобиля, но избежать ответственности не получилсь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ранее судимого жителя областного центра, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в январе 2023 года фигурант, используя свой мобильный телефон через программное приложение в интернет-магазине осуществил заказ наркотического средства. Следуя подробным инструкциям, полученным посредством программного приложения, злоумышленник перечислил через приложение денежные средства в размере 21 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемое наркотическое средство. Позже от неустановленного лица пришло сообщение с указанием подробного описания местонахождения купленного наркотика.
После этого, согласно полученным ориентирам, гражданин проследовал к указанному участку местности, где на земле под деревом обнаружил вещество в свёртке из изоленты зелёного цвета, которое поместил в карман брюк.
4 января 2023 года обвиняемый употребил часть приобретенного им вещества, а оставшееся вещество опять поместил в карман.
5 января 2023 года, находясь в автомобиле, остановленном для проверки документов сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, он попытался избавиться от наркотического средства, выбросив его в открытое окно водительской двери. В ходе осмотра места происшествия полимерный пакет был обнаружен и изъят полицейскими. Согласно заключению эксперта, вещество является смесью, содержащей в своем составе производное наркотического средства массой 2,72 грамма.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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