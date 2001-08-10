В Приморье судят банду пят лет терроризировавшую район Владивостока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении жителей Надеждинского района, которых обвиняют в бандитизм, сообщает "Приморье 24".
Как утверждает следствие, в сентябре 2016 года 39-летний обвиняемый создал банду, в которую вступили еще два его знакомых. С сентября 2016 и по март 2017 года они трижды пытались убить знакомого. Для этого у них были незаконно купленный автомат Калашникова и обрез ружья. Из всего этого они начали стрелять по автомобилю потерпевшего на участке дороги А370, а также же около его дома. Довести начатое до конца бандиты не смогли, а потерпевший выжил.
Также с сентября 2016 года по апрель 2020 года фигуранты подожгли четыре автомобиля, с чьими владельцами у них был конфликт или личная неприязнь. В результате расправы пострадали еще два транспортных средства. Общий размер ущерба составил более 1,8 миллиона рублей.
В декабре 2017 года приморцы пытались решить разногласия в бизнесе – открыли огонь из автомата по автомобилю «Mitsubishi Pajero». Целью был автовладелец. Однако раненный мужчина смог скрыться от стрелков.
Кроме того, в январе 2018 года обвиняемые привлекли пособника со стороны, чтобы уничтожить магазин в поселке Тавричанка. Они разбили дверь помещения, кинули внутрь канистру с бензином и подожгли его фальшфайером. Ущерб составил более 900 тысяч рублей.
Суд арестовал квартиру и участок земли организатора банды. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.
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