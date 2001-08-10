Сахалинец увидел заведенную иномарку без водителя и уехал на ней домой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 марта в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от местного жителя 1978 года рождения. Гражданин сообщил, что примерно в 21 час около одного дома по улице Гагарина районного центра он припарковал иномарку и, не заглушив её, ушел к знакомому. Когда через 10 минут вышел на улицу, автомобиля на месте не оказалось, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанное авто на улице Криворучко, в районе старого маяка.

В ходе дальнейших разыскных мероприятий спустя несколько дней правоохранители установили личность гражданина, причастного к неправомерному завладению автомобиля.

Как выяснилось, 48-летний ранее не судимый местный житель, возвращаясь домой с гостей, обратил внимание на припаркованное авто с работающим мотор с ключами в салоне. Недолго думая, он проник в автомобиль, на котором отправился к себе домой, преодолев около 3 километров пути. Затем оставил транспорт примерно в 300 метрах от своего дома, при этом забрав из иномарки документ на авто, который блы у него изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.