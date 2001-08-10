Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Массовая драка в амурском кафе, в которой пострадали пять женщин и трое мужчин, началась из-за "леопардовых" платьев. О причине конфликта сообщается в социальных сетях. Одним дамам не понравились наряды других, сообщает ИА "Порт Амур".

"В кафе "Золотой павлин" компания девушек договорилась прийти в платьях с принтом леопарда. Другая компания не оценила такой вечеринки, а платья напомнили им военное хаки. И конфликт начал разгораться. Буйная противница леопардовой расцветки не выдержала, разбила бутылку и бросилась в атаку на девушек", - пишет информационное агентство, ссылаясь на телеграм-канал @kriminalblag.

Кконфликт между двумя компаниями отдыхающих разгорелся в Тамбовке 19 марта. Повреждено имущество кафе, пострадали люди. В ситуации разбирается полиция. Идет доследственная проверка.