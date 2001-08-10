"Агроном" из Александровска-Сахалинского пойман за взращиванием конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступила оперативно значимая информация о том, что у 49-летнего местного жителя дома могут храниться предметы, свободный оборот которых запрещен или ограничен. В ходе обследования квартиры оперативниками было обнаружено и изъято: банка, предположительно, с порохом; ружье, 71 патрон к гладкоствольному ружью. Там же был выявлен факт незаконного культивирования растений, предположительно, содержащих наркотические средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, представленное вещество массой 85,2 грамма является промышленно изготовленным бездымным одноосновным пластинчатым порохом и относится к взрывчатым веществам метательного действия. По факту обнаружения оружия и патронов проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изъятое направлено на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ), а также составлен административный протокол по статье 6.8. КоАП РФ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).