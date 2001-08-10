Еще одна сахалинка проспонсировала мошенников на полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 марта в ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление гражданки 1997 года рождения о том, что неизвестное лицо путем обмана похитило у неё денежные средства в сумме более полумиллиона рублей, расскзали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 20.03.2023 заявительнице поступил звонок. Звонившая представилась сотрудницей банка и сообщила, что от имени заявительницы поданы заявки на оформление кредита, на что заявительница ответила, что никаких заявок она не подавала. В дальнейшем заявительнице перезвонили с другого номера. На этот раз звонивший сообщил, что по вине сотрудников банка произошла утечка персональных данных. Для того, чтобы денежные средства не ушли на другой счет, необходимо самостоятельно оформить кредит, а денежные средства перевести на "безопасный счет", что заявительница и сделала.