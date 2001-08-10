Двух сахалинцев будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старшим дознавателем отдела дознания УМВД России по Южно-Сахалинску вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту фиктивной постановки на учет не менее семи иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период времени с 30.01.2020 по 28.04.2021 года мужчина 1965 года рождения совместно с гражданином 1968 года рождения и иным неустановленным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью получения материальной выгоды, осуществили фиктивную постановку на регистрационный учет не менее семи иностранных граждан по месту пребывания на территории Российской Федерации в городе Южно-Сахалинске, при этом не имели намерений предоставить им данное помещение для фактического проживания.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.