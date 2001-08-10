Сахалинец попросил знакомую поделиться продуктами, и пока та собирала пакет, украл ее полушубок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Ущерб составил 40 000 рублей.

Установлено, что фигурант в декабре 2022 года вместе со своим другом пришел в гости к своей знакомой, где они стали распивать спиртные напитки. Когда гости засобирались домой, то обвиняемый попросил потерпевшую собрать для них продукты питания, так как у них не было денег на их приобретение. Последняя согласилась и вместе с его другом они прошли на кухню, где она стала складывать продукты в пакет. В это время фигурант обратил внимание на полушубок в прихожей и решил его украсть, чтобы потом продать. Он незаметно спрятал вещь в пакет, который впоследствии прихватил с собой.

Похищенное имущество в дальнейшем фигурант продал неизвестному лицу за 3 500 рублей, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.