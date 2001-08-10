Житель Томаринского района ответит в суде за угон иномарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя села Зональное, обвиняемого в угоне, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 15 июля 2021 года около 00 часов 10 минут обвиняемый находился в гостях у своего коллеги, с которым ранее познакомился в автосервисе, где они вместе работают. Его друг уехал в ночной клуб, а гость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил этим воспользоваться и покататься на его автомобиле, который стоял во дворе не запертый. Так как автомобиль был подержанный, его можно было завести любым ключом. Фигурант воспользовался ключами от квартиры, запустил двигатель и поехал кататься.

Доехав до села Стародубское Долинского района, на автомобиле спустило три колеса, и он бросил транспортное средство у обочины.

Таким образом своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).