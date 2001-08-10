Сотрудники сахалинского уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 18 марта в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение о том, что в районе улицы 2-ой Железнодорожной неизвестный поджег автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска, прибывшие на место происшествия, опросили потерпевшего. В частности, не было ли у него с кем-нибудь разногласий или конфликтов. Мужчина подтвердил, что у него действительно произошла ссора с одним из родственников. Также оперативники установили очевидцев, которые видели неизвестного мужчину, выбегавшего со двора после возгорания автомобиля. Описание подозрительного гражданина совпадало с приметами вышеупомянутого родственника. А когда свидетелям предъявили фотографию предполагаемого злоумышленника, они уверенно опознали убегавшего гражданина.
Вскоре местонахождение подозреваемого было установлено, а сам он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина 1976 года рождения признался в содеянном. Со слов подозреваемого, ранее он подрабатывал у потерпевшего, но не получил за это денег. Когда же заявитель снова позвонил с предложением о работе, между ними произошла ссора. Фигурант приехал во двор к своему обидчику, чтобы поговорить. Заявителя не было дома, но во дворе стоял его автомобиль.
Тогда, испытывая чувства личной неприязни, гражданин заказал курьером канистру бензина. Затем разбил на машине стекло, вылил в салон горючее и поджег его.
Предварительная сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога. Ведется следствие.
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