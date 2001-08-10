Сахалинским автоинспекторам пришлось стрелять по колесам во время преследования автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 марта 2023 года во время несения службы инспекторы ДПС предприняли попытку остановить автомобиль «Nissan Gloria». Водитель проигнорировал сигнал сотрудников об остановке и, увеличивая скорость, продолжил движение, пытаясь скрыться, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудники ДПС начали преследование транспортного средства с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, создавал аварийные ситуации, выезжая на встречную полосу, подвергая тем самым опасности других участников движения.

Тогда, для остановки транспортного средства, полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Выбрав безопасный участок автодороги «Тымовское – Александровск-Сахалинский», инспектор ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, но нарушитель продолжил движение. После чего, были произведены выстрелы по колесам автомобиля и, в результате их повреждения водитель был вынужден остановиться.

Нарушителем оказался 21-летний житель Александровск-Сахалинского района, который не имел право на управление транспортным средством.

Кроме этого, в отношении водителя составлены еще несколько административных материалов, за которые грозит штраф на общую сумму более 20 тысяч рублей.