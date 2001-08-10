Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2023
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11:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель Нивы не смог объехать стоящий автомобиль

На Сахалине водитель Нивы не смог объехать стоящий автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 марта 2023 года на 390 километре автодороги «Южно-Сахалинск-Оха», 68-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 212140» двигаясь с севера на юг, не убедился в безопасности совершаемого обгона, выехал на встречную полосу, где совершил наезд на стоящее транспортное средство «Mitsubishi Fuso», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада 212140» получил травмы. Проводится проверка.

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