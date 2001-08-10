Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2023
Сейчас 02:08
76,41|81,14|66,91
В Южно-Сахалинске 16 марта ориентировочно до 17.00 закрыт для движения участок ул. Курильской
11:36, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два водителя получили травмы из-за аварии в Южно-Сахалинске

Два водителя получили травмы из-за аварии в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 15 марта в Южно-Сахалинске 34-летний водитель, управляя автомобилем «Subaru Forester», двигаясь на разрешающий сигнал светофора при повороте налево с Холмского шоссе на улицу Памятную не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем «Toyota Prius», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП оба водителя, получили травмы. Проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?