Три года колонии получил сахалинец за махинации с материнским капиталом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате проведенных УФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со следственным управлением УМВД России по Сахалинской области оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в 2020 году пресечена противоправная деятельность девяти областных жителей, причастных к мошенничеству при получении выплат по государственным сертификатам на материнский капитал.

Организатором мошеннической схемы являлся 35-летний сахалинец, который от имени подконтрольного юридического лица вступал в преступный сговор с владельцами сертификатов на материнский капитал в целях заключения с ними фиктивных договоров ипотечного кредитования. Путем предоставления соучастницами противоправной деятельности данных документов в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивалось перечисление социальных выплат на счет коммерческой организации. В дальнейшем часть незаконно полученных средств материнского капитала организатор передавал держателям сертификатов, которые использовали их не по целевому назначению.

Общая сумма причиненного Пенсионному фонду Российской Федерации ущерба составила более 3,5 млн рублей. Южно-Сахалинским городским судом указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК России. Организатор мошеннической схемы приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Соучастницам назначено наказание от полутора года до 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В пользу потерпевшей стороны – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Южно-Сахалинске и Сахалинской области суд обязал взыскать материальный ущерб в полном объеме.

При отсутствии обжалования, приговор вступит в силу по прошествии срока, предусмотренного УПК России.