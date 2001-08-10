Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 марта на территории Сахалинской области стартовал первый этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", рассказали ТИА "Острова" в сахаоинской полиции.

Акция продлится до 24 марта в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Федеральными органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления во взаимодействии с УМВД России по Сахалинской области планируется провести мероприятия по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установление несовершеннолетних граждан в состоянии наркотического опьянения.

Призываем не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности.

Сообщить о фактах употребления и сбыта наркотиков можно по телефону доверия 789-139.