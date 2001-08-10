Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
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14:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Стартовал первый этап "Сообщи, где торгуют смертью"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

13 марта на территории Сахалинской области стартовал первый этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", рассказали ТИА "Острова" в сахаоинской полиции.

Акция продлится до 24 марта в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Федеральными органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления во взаимодействии с УМВД России по Сахалинской области планируется провести мероприятия по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установление несовершеннолетних граждан в состоянии наркотического опьянения.

Призываем не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности.

Сообщить о фактах употребления и сбыта наркотиков можно по телефону доверия 789-139.

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