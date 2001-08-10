Жительница Южно-Сахалинска за два месяца прописала у себя 58 иностранцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старшим дознавателем отдела дознания УМВД России по г. Южно-Сахалинску вынесено постановление о возбуждении уголовного дела о фиктивной постановки на учет 58 иностранных граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в период времени с 8 ноября 2022 года по 15 января 2023 года 43-летняя южносахалинка, выступая в качестве принимающей стороны 58 иностранных граждан, осуществила их постановку на учет в жилом помещении областного центра, при этом не имела намерений предоставить данное жилище им для фактического проживания.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, в отношении указанной женщины было возбуждено уголовное дело.
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