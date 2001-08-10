Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
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11:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка решила купить игровой аккаунт и лишилась почти 40 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сахалинскую полицию поступило от 20-летней жительницы областного центра, у которой путем обмана похитили 33 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в полиции.

Установлено, что заявительница увлекается компьютерными играми и у нее возникла необходимость в покупке игрового аккаунта.  Девушка в одном из мессенджеров нашла «гаранта». Последний связывается с продавцом аккаунта, договаривается о сделке, после чего после поступления денежных средств на счет «гаранта», предоставляет данные купленного аккаунта. Заявительница, обсудив сделку, перевела неизвестному денежные средства, после чего «гарант» заблокировал её.

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