Житель Корсакова нашел телефон и стал снимать через него деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении двух преступлений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что поздно вечером 8 января текущего года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился с другом и незнакомым мужчиной в одном из баров города Корсакова, где за одним столиком распивали спиртные напитки. Через какое-то время обвиняемый вышел на улицу покурить, а когда вернулся, то за их столиком никого не оказалось, а на полу лежал сотовый телефон. Он поднял его и положил себе в карман, после чего вышел из заведения. Так как сотовый телефон не имел пароля молодой человек через мобильное приложение несколькими операциями похитил 48 000 рублей. Общий ущерб составил около 61 000 рублей.
Таким образом, он совершил два преступления, предусмотренных п. «в «ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
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