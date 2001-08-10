Сахалинку будут судить, за то, что не пристегнула ребенка и вылетела в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 27 июня 2022 года около 13 часов женщина управляла автомобилем, в салоне которого на переднем пассажирском сидении находилась знакомая, а сын фигурантки, будучи в специальном детском удерживающем устройстве, – на заднем пассажирском сидении.