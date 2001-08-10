Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
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10:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку будут судить, за то, что не пристегнула ребенка и вылетела в кювет

Сахалинку будут судить, за то, что не пристегнула ребенка и вылетела в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
 
Установлено, что 27 июня 2022 года около 13 часов женщина управляла автомобилем, в салоне которого на переднем пассажирском сидении находилась знакомая, а сын фигурантки, будучи в специальном детском удерживающем устройстве, – на заднем пассажирском сидении.

Двигаясь по прямому участку автодороги в направлении с севера на юг по участку автодороги Южно-Сахалинск – Оха на 167 км выбрала не безопасную скорость движения, не соответствующую дорожным условиям, в результате чего потеряла управление и допустила занос автомобиля. Она выехала за пределы проезжей части, где совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля, в результате чего её пассажир получил телесные повреждения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ДТП пассажиру причинены телесные повреждения в виде различных травм и переломов, которые в комплексе квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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