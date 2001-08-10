Сахалинку будут судить, за то, что не пристегнула ребенка и вылетела в кювет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двигаясь по прямому участку автодороги в направлении с севера на юг по участку автодороги Южно-Сахалинск – Оха на 167 км выбрала не безопасную скорость движения, не соответствующую дорожным условиям, в результате чего потеряла управление и допустила занос автомобиля. Она выехала за пределы проезжей части, где совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля, в результате чего её пассажир получил телесные повреждения.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ДТП пассажиру причинены телесные повреждения в виде различных травм и переломов, которые в комплексе квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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