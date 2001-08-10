Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
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За сутки на Сахалине автоинспекторы остановили семь пьяных и 15 водителей без прав
09:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине автоинспекторы остановили семь пьяных и 15 водителей без прав

За сутки на Сахалине автоинспекторы остановили семь пьяных и 15 водителей без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрированы 18 ДТП. Никто из участников происшествий не пострадал, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской ав оинспекции.

Задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Из них, в отношении 3-х возбуждены уголовные дела за повторное управление в состоянии опьянения.

Кроме этого, задержанны 15 водителей, которые не имели права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

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