За сутки на Сахалине автоинспекторы остановили семь пьяных и 15 водителей без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрированы 18 ДТП. Никто из участников происшествий не пострадал, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской ав оинспекции.

Задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Из них, в отношении 3-х возбуждены уголовные дела за повторное управление в состоянии опьянения.

Кроме этого, задержанны 15 водителей, которые не имели права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.