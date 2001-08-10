Участок ул. Курильской в Южно-Сахалинске перекроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 09.00 14 марта до 17.00 15 марта будет перекрыт для движения транспорта участок ул. Курильской от ул. Дзержинского до ул. Чехова. Сквозной проезд будет отсутствовать, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В районе дома №41 специалисты АО «СКК» проведут аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. Объезд будет возможен по улицам Невельской и Хабаровской.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов движения.