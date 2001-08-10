Сахалинка продала белье знакомой, а потом обокрала ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 15 февраля текущего года нигде не работающая фигурантка решила выпить, и, чтобы заработать деньги, она решила продать новый комплект постельного белья, который ей подарили до этого.
Выйдя на улицу, она встретила свою знакомую с еще одной женщиной и предложила им купить у нее комплект постельного белья, на что женщина согласилась.
Они втроем пошли в магазин и приобрели спиртное, продукты, а когда гражданка расплачивалась, то фигурантка заметила, что у нее в кармане куртки есть еще денежные купюры. После покупок пришли в квартиру гражданки, которая согласилась на сделку.
В ходе распития спиртных напитков, одна женщина уснула, а вторая, оставив куртку с деньгами в зальной комнате, отлучилась в другую комнату на несколько минут, чем и воспользовалась фигурантка. Обвиняемая похитила купюру номиналом в 5000 рублей из кармана куртки потерпевшей. Вместе с похищенными деньгами поспешила домой, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Таким образом, своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Вину обвиняемая признала и добровольно возместила имущественный ущерб.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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