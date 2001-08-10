Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
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15:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На юге Сахалина возможен сход снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 - 15 марта 2023 года лавиноопасно на территории Невельского, Холмского, Долинского, Анивского, Углегорского, Александровск-Сахалинского районов и города Южно-Сахалинск, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании под снежную лавину:

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