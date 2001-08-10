На Камчатке внучка выпросила у бабушки почти 400 тысяч якобы на лечение и прогуляла деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Парень и девушка из Петропавловска сговорились и похитили у пенсионерки почти 400 тысяч рублей. Пожилая женщина была уверена, что отправляет деньги на лечение родной внучки, пишет ИА "Кам 24".
Как рассказали информационному агентству в краевом суде, фигурантом уголовного дела стал ранее судимый житель краевой столицы, который подговорил несовершеннолетнюю знакомую обмануть родную бабушку.
"Весной прошлого года молодой человек предложил девушке сказать пожилой родственнице, что ей необходима платная операция. Поверив внучке, пенсионерка на протяжении месяца переводила ей на лечение различные суммы. Полученные деньги молодые люди тратили на личные нужды. В какой-то момент пенсионерка усомнилась в словах внучки. Тогда молодой человек изготовил поддельную квитанцию об оплате операции и отправил её пострадавшей через ватсап, тем самым убедив ее в необходимости продолжения финансовой помощи", - рассказали в суде.
В результате обмана женщина лишилась более 380 тысяч рублей. Приговором суда молодого человека признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с лицом, не подлежащим в силу возраста уголовной ответственности. Юноше назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Осуждённый обжаловал приговор в краевой суд, однако коллегия по уголовным делам лишь внесла в приговор уточнения, оставив его в целом без изменения.
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