Холмские полицейские изъяли у островитянина наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам отдела уголовного розыска ОМВД России по Холмскому городскому округу поступила оперативная информация о том, что один местный житель может хранить наркотические средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

9 марта в ходе досмотра данного гражданина в служебном кабинете отдела МВД России по Холмскому городскому округу были обнаружены в находившейся при нём сумке два свёртка, обмотанные изолентой черного цвета. Находка была изъята и отправлена на исследование.

Согласно заключению, представленное на исследование является смесями, содержащими в своём составе наркотические средства, в том числе героин. Общая масса изъятых смесей, содержащих наркотические средства, составила 0,95 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

В отношении 39-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.