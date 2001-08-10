Курильчанин фиктивно прописал иностранцев в своей квартире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 марта сотрудником миграционного пункта ОМВД России по Курильскому городскому округу в результате мониторинга информационной базы данных установлено, что с 25 февраля на миграционный учет поставлены три иностранных гражданина. Принимающей стороной выступил 31-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проверки участковым уполномоченным полиции установлено, что указанный мужчина осуществил фиктивную постановку на учет иностранцев по месту своей регистрации, но в данной квартире они не проживали.
Учитывая, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
У гражданина взято обязательство о явке.
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