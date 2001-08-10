Курильчанин фиктивно прописал иностранцев в своей квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 марта сотрудником миграционного пункта ОМВД России по Курильскому городскому округу в результате мониторинга информационной базы данных установлено, что с 25 февраля на миграционный учет поставлены три иностранных гражданина. Принимающей стороной выступил 31-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки участковым уполномоченным полиции установлено, что указанный мужчина осуществил фиктивную постановку на учет иностранцев по месту своей регистрации, но в данной квартире они не проживали.

Учитывая, что имеются достаточные данные, указы­вающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

У гражданина взято обязательство о явке.