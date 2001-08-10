В Южно-Сахалинске сбили ребенка перебегавшего дорогу на красный свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 7 марта 50-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA COROLLA FIELDER», двигаясь по проспекту Мира в северном направлении, на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, рассказаи ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП, 8-летний мальчик-пешеход получил травмы. С места происшествия доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.