Сахалинке, напавшей с ножом на сожителя, дали условный срок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней ранее судимой жительницы села Троицкого, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 24 сентября прошлого года фигурантка находилась у себя дома, где также находились её сожитель и знакомая, с которыми обвиняемая на тот момент употребляла алкогольные напитки. На почве ревности между ними возник конфликт, в результате которого женщина нанесла сожителю несколько ударов, а затем взяла в руку нож и нанесла удар ножом в область грудной клетки, причинив тем самым тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. После этого мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Судом вынесен обвинительный приговор. Её приговорили к 4 годам и 6 месяцам условного лишения свободы.
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