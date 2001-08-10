На Сахалине разбойник, желая завладеть автомобилем, с ножом напал на сотрудника предприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого в разбое, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 25 октября прошлого года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигурант находился на территории ООО в районе улицы Лермонтова, где увидел потерпевшего. Достоверно зная, что у последнего находятся ключи от служебного транспортного средства, принадлежащего организации, имея желание на владение подобным авто, он решил совершить разбойное нападение в отношении гражданина, с целью хищения автомобиля.
Вооружившись ножом, он подошел к автомобилю, возле которого находились сотрудники ООО и неожиданно нанес потерпевшему один удар в область грудной клетки. В этот момент один из свидетелей, увидев произошедшее, выкрикнул: «Бегите, у него нож». В это же время обвиняемый, удерживая в руке нож, проследовал за раненым, выдвигая ему требование о передаче ключей от автомобиля. Настигнув потерпевшего в районе жилого дома по улице Лермонтова, обвиняемый намеревался забрать ключи от автомобиля, однако его незаконные действия были пресечены двумя свидетелями.
Таким образом, злоумышленник совершил нападение на потерпевшего, с целью завладения автомобилем, принадлежащего ООО, стоимостью 1 850 000 рублей, что является особо крупным размером.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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