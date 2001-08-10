Тихоокеанское
информационное агентство
8 Марта 2023
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12:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл телефон знакомой после того, как она уснула

Сахалинец украл телефон знакомой после того, как она уснула

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 44-летнего жителя областного центра, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 9 июня 2022 года обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой в Южно-Сахалинске и распивая спиртные напитки, увидел в зале её сотовый телефон, который решил забрать себе.

Так, фигурант, дождавшись, когда владелица гаджета уснет и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил смартфон, предварительно выключил его и лег спать.

Проснувшись утром, злоумышленник покинул квартиру, скрывшись с похищенным имуществом с места совершения преступления, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб. 

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

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