Сахалинец украл телефон знакомой после того, как она уснула

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 44-летнего жителя областного центра, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 9 июня 2022 года обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой в Южно-Сахалинске и распивая спиртные напитки, увидел в зале её сотовый телефон, который решил забрать себе.

Так, фигурант, дождавшись, когда владелица гаджета уснет и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил смартфон, предварительно выключил его и лег спать.

Проснувшись утром, злоумышленник покинул квартиру, скрывшись с похищенным имуществом с места совершения преступления, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.