Сахалинка не удержалась от соблазна отправится на шопинг с найденной кредиткой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску 14 февраля поступило заявление от 35-летней жительницы областного центра. Гражданка сообщила, что в период времени с вечера 9 февраля до полудня следующего дня она утеряла банковскую карту. В дальнейшем с кредитки кто-то осуществил покупки в магазинах Южно-Сахалинска. Сумма ущерба составила почти 9 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному деянию оказалась причастна 31-летняя местная жительница. Как оказалось, девушка нашла кредитку и отправилась с ней в ближайший магазин, где с помощью бесконтактной системы платежей осуществила покупки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении ранее не судимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.