За покупку полкило мака житель Камчатки отправится в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке вступил в силу приговор по уголовному делу в отношении жителя Елизовского района за незаконное приобретение 500 граммов мака. Адвокаты пытались смягчить ему наказание, сообщает ИА "Кам 24".

Как рассказали информационному агентству в краевой прокуратуре, 47-летний житель муниципального района был признан виновным за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта части растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Судом было установлено, что подсудимый приобрел в поселке Раздольный мак массой более 500 граммов, что является крупным размером.

«Части растений мужчина хранил для собственного потребления в подвальном помещении одного из домов районного центра до пресечения его преступной деятельности сотрудниками полиции. По результатам рассмотрения уголовного дела наказание в виде трех лет лишения свободы постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении ведомства.

Посчитав приговор чрезмерно суровым, адвокат в апелляционной жалобе просила смягчить наказание, применить условное осуждение, с учетом привлечения подзащитного к уголовной ответственности впервые, наличия на его иждивении ребенка и престарелой матери. Судебная коллегия краевого суда, проверив доводы жалоб, с учетом мнения прокурора, общественной опасности совершенного деяния, данных, характеризующих личность виновного, не нашла оснований для удовлетворения жалобы.