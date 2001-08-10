Сахалинку будут судить за распространение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Корсакова, обвиняемой в покушение на незаконный сбыт наркотических средств с помощью сети Интернет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 7 мая 2022 года обвиняемая вступила в ранее организованную группу курьером по распространению синтетических наркотиков. 5 июля фигурантка получила сообщение и забрала из тайника наркотическое средство для дальнейшего распространения. На следующий день в одном из СНТ города Южно-Сахалинска обвиняемая оборудовала не менее 9 тайников с наркотическим средством, общей массой более 4-х грамм. Оборудовав эти тайники с наркотическим средством, гражданка сбросила координаты неизвестному. Оставшуюся часть смеси она хранила при себе, с целью последующего сбыта.
Так, являясь участником организованной группы, девушка совершила действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, однако при этом довести преступные намерения, она не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как ее преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, а указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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