Тихоокеанское
информационное агентство
7 Марта 2023
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16:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку будут судить за распространение наркотиков

Сахалинку будут судить за распространение наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Корсакова, обвиняемой в покушение на незаконный сбыт наркотических средств с помощью сети Интернет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 7 мая 2022 года обвиняемая вступила в ранее организованную группу курьером по распространению синтетических наркотиков. 5 июля фигурантка получила сообщение и забрала из тайника наркотическое средство для дальнейшего распространения. На следующий день в одном из СНТ города Южно-Сахалинска обвиняемая оборудовала не менее 9 тайников с наркотическим средством, общей массой более 4-х грамм. Оборудовав эти тайники с наркотическим средством, гражданка сбросила координаты неизвестному. Оставшуюся часть смеси она хранила при себе, с целью последующего сбыта.

Так, являясь участником организованной группы, девушка совершила действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, однако при этом довести преступные намерения, она не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как ее преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, а указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием  информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием  информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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