Два сахалинца специализировались на кражах из незапертых квартир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовных дел в отношении 24-летнего и 25-летнего ранее неоднократно судимых жителей города Южно-Сахалинска, обвиняемых в серии преступлений имущественного характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в период с 19.10.2021 г. по 19.02.2022 г. молодые люди вступили в преступный сговор и распределили между собой роли. Так, один из фигурантов делал обход квартир по подъезду, дёргая за ручки, в поисках незапертой двери. Найдя открытую дверь, один из «домушников» заходил в помещение и начинал всё обыскивать в поисках чего-либо ценного. В это же время его подельник стоял за пределами квартиры и смотрел за окружающей обстановкой.
Злоумышленники как правило не проходили дальше прихожей, забирали с вешалки верхнюю одежду хозяев, сумки, денежные средства из сумок, банковские карты, водительские удостоверения, ключи-сигнализации и т.д. Иногда не гнушались прихватить продукты, оставленные в коридоре. В одном из случаев, когда молодые люди проверяли карманы в верхней одежде в чужой прихожей, из комнаты вышла хозяйка и похитителям пришлось быстро ретироваться, прихватив что-то с собой. В другом случае, один из обвиняемых решил прокатиться на транспортном средстве, которое было припарковано во дворе, после кражи ключей. Но в конечном итоге машину пришлось бросить, так как авто было не совсем в исправном состоянии.
Таким образом, обвиняемые совершили преступления (4 эпизода), предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище; а также совершили преступление, предусмотренное п. «а, в» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
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