Тихоокеанское
информационное агентство
7 Марта 2023
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7 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно
16:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой сахалинец так хотел сходить с новой знакомой в театр, что перевел мошенникам более 200 тысяч

Молодой сахалинец так хотел сходить с новой знакомой в театр, что перевел мошенникам более 200 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 марта в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 22-летнего местного жителя о том, что днём ранее путем обмана у него похищено 205 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Заявитель через мессенджер познакомился с девушкой, которая предложила сходить на спектакль в театр. Собеседница отправила парню ссылку для оплаты билетов. Заявитель перешел по ссылке, где указал данные карты и пароль. Далее пришло СМС, где указывалось, что он ввел неверный код, ему пришел повторный код, который он также ввел.

Так как с карты произошло спасание средств, потерпевший написал в службу поддержки в приложении, чтобы ему вернули переплаченные деньги. С ним связался специалист и пояснил, что для возврата денег необходимо перевести по номеру ИНН 4980 рублей. После второго перевода потерпевшему сообщили, что его счет заморожен, и ему необходимо снова произвести перевод. Далее заявитель неоднократно переводил деньги. Общий ущерб составил 205 000 рублей.

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