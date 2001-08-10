Ранее судимый за убийство сахалинец вновь отнял жизнь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве следственного отдела по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области находится уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Пушкина тела 45-летнего жителя областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В совершении указанного преступления обвиняется ранее судимый за совершение убийства 60-летний сахалинец.

По версии следствия, обвиняемый находился в гостях у потерпевшего, где они распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый схватил нож и нанес им множественные удары в область грудной клетки, причинив колото-резаные ранения с повреждением внутренних органов. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.