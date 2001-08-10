Сахалинец стащил кредитку в компьютерном клубе и поспешил за покупками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 10 декабря 2022 года обвиняемый находился в игровом зале компьютерного клуба. На столе он заметил банковскую карту, оставленную без присмотра одним из посетителей. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник похитил кредитку и покинул заведение.

Далее, реализуя свой преступный умысел направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, фигурант пи помощи функции бесконтактной оплаты, произвел покупки различных товаров в магазинах города, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 6 225 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело рассмотрит суд.