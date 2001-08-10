Сахалинка дождалась, пока знакомая уснет, и вытащила из ее сумки деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 марта в отдел МВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от жительницы районного центра 1990 года рождения. Гражданка сообщила, что 24 января в вечернее время у нее из сумки-рюкзака похитили денежные средства в сумме 7 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили, что в данному деянию оказалась причастна местная жительница 2003 года рождения.
Как выяснилось, потерпевшая с подозреваемой находились в одной квартире, где употребляли в компании знакомых алкогольные напитки. Когда заявительница отправилась спать, подозреваемая воспользовалась её отсутствием и похитила из чужой сумки указанную сумму. С похищенными денежными средствами подозреваемая покинула квартиру. На сегодняшний день ущерб возмещен в полном объёме.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
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