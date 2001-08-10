Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2023
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09:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец устроился торговым представителем и за месяц присвоил более 700 тысяч рублей

Сахалинец устроился торговым представителем и за месяц присвоил более 700 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по факту присвоения свыше 700 тысяч рублей представителем одной из торговых организаций Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведённых сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 32-летний местный житель был принят на работу на должность торгового представителя. В его обязанности входила поставка товара, приём денежных средств от контрагентов и оформление соответствующей документации.

Работая в должности, обвиняемый решил похищать денежные средства организации. Так, молодой человек вопреки исполнению своих обязанностей, находясь в торговых точках, получал от заказчиков оплату за ранее поставленный в их адрес товар, однако деньги должным образом в кассу организации не вносил, а присваивал их себе. Подобным образом злоумышленник действовал с апреля по май 2021 года, причинив компании материальный ущерб в крупном размере.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации рассмотрит суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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