Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2023
Сейчас 15:34
75,25|80,10|66,91
На Сахалине мошенники предлагают получить права за вознаграждение
11:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине мошенники предлагают получить права за вознаграждение

На Сахалине мошенники предлагают получить права за вознаграждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аферисты гарантируют получение водительского удостоверения. Новый вид автомошенничества появился на Сахалине. Люди платят аферистам деньги за обещание "помочь с экзаменом на права", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Некануне в группах WhatsApp, в объявлениях появились сообщения от неизвестных лиц, которые предлагают свои услуги в выдаче водительского удостоверения, а также в сдаче экзамена после лишения права управления ТС. Мошенники легко входят в доверие и любыми путями убеждают кандидатов в водители в том, что могут повлиять на процесс приема экзаменов. Аферисты гарантируют 100-процентное качество оказываемых услуг.

Управление Госавтоинспекции Сахалинской области предупреждает: вы можете не только легко потерять свои деньги, не получив при этом желаемого результата, но и стать соучастником преступления. Дату, время и место экзамена назначают сотрудники ГИБДД, через сайт госуслуги, никакие коммерческие структуры не участвуют в организации приема/сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.

Не становитесь жертвой мошенников! Обо всех фактах вымогательства сообщайте на телефон доверия УМВД Сахалинской области по телефону 789-139.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?