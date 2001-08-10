На Сахалине мошенники предлагают получить права за вознаграждение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аферисты гарантируют получение водительского удостоверения. Новый вид автомошенничества появился на Сахалине. Люди платят аферистам деньги за обещание "помочь с экзаменом на права", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Некануне в группах WhatsApp, в объявлениях появились сообщения от неизвестных лиц, которые предлагают свои услуги в выдаче водительского удостоверения, а также в сдаче экзамена после лишения права управления ТС. Мошенники легко входят в доверие и любыми путями убеждают кандидатов в водители в том, что могут повлиять на процесс приема экзаменов. Аферисты гарантируют 100-процентное качество оказываемых услуг.
Управление Госавтоинспекции Сахалинской области предупреждает: вы можете не только легко потерять свои деньги, не получив при этом желаемого результата, но и стать соучастником преступления. Дату, время и место экзамена назначают сотрудники ГИБДД, через сайт госуслуги, никакие коммерческие структуры не участвуют в организации приема/сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.
Не становитесь жертвой мошенников! Обо всех фактах вымогательства сообщайте на телефон доверия УМВД Сахалинской области по телефону 789-139.
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