Сахалинца будут судить за найденный порох
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя села Михайловка, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Следствием установлено, что 1 июня 2021 года фигурант находился в заброшенном доме в районе улицы Бугайского в селе Михайловка и в подполе этого дома обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находились: стеклянная банка с бездымным одноосновным цилиндрическим порохом, металлическая банка с бездымным одноосновным пластинчатым порохом, а также пластиковая туба с надписью «Порох охотничий «Сунар Магнум 24», внутри которой находилась смесь из порохов двух видов, а всего в полиэтиленовом пакете находилось взрывчатого вещества метательного действия промышленно-изготовленного пороха общей массой 519 граммов, пригодного для производства взрыва.
В этот момент у фигуранта, не имеющего разрешения на приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ, возник преступный умысел, направленный на присвоение найденного пороха. Гражданин перенес обнаруженное взрывчатое вещество к себе домой и поместил в каркас дивана, незаконно без цели сбыта, умышленно хранил его до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, а именно 8 декабря 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
Свою вину гражданин признал полностью.
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