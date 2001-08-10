На Сахалине у жительницы Санкт-Петербурга изъяли почти полтора килограмма синтетических наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в островной регион из Санкт-Петербурга прибыла 42-летняя гражданка с целью распространения наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Выяснилось, что указанная женщина, являясь активным потребителем наркотических средств синтетического происхождения, в ходе переписки по мессенджеру согласилась на предложение работать курьером в интересах интернет-магазин по продаже наркотических средств. Таким образом она вступила в сговор с неустановленным лицом. В её обязанности входило получение почтовых отправлений с наркотическим средством, их фасовка и размещение в тайниках с предоставлением полной информации о месте нахождения «закладок». За данную незаконную деятельность ей предназначалось денежное вознаграждение, а также наркотические средства для собственного употребления.

За период своей противоправной деятельности в регионе с 21 января по 16 февраля гражданка неоднократно получала сообщения с информацией о том, откуда и когда ей нужно забирать почтовые отправления с наркотическими средствами, что она и делала. Затем приносила их в квартиру, где проживала, и фасовала в пакеты для последующего сбыта.

Часть полученного наркотика, согласно поступающих указаний, помещала в тайники-закладки для дальнейшего сбыта, остальное хранила по месту жительства.

16 февраля сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области женщина была задержана. В ходе обследования участка местности и её места проживания было обнаружено и изъято в общей сложности около полутора килограмм наркотического средства синтетического происхождения.

Таким образом, фигурантка, являясь участником группы, совместно с другими умышленно совершила действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Однако довести до конца свои намерения не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как её действия были пресечены сотрудниками правоохранительного органа, а указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Следственным Управлением УМВД России по Сахалинской области в отношении указанной гражданки возбуждено два уголовных дела по признакам ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Женщина решением суда по ходатайству следствия заключена под стражу.