На Сахалине у жительницы Санкт-Петербурга изъяли почти полтора килограмма синтетических наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в островной регион из Санкт-Петербурга прибыла 42-летняя гражданка с целью распространения наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Выяснилось, что указанная женщина, являясь активным потребителем наркотических средств синтетического происхождения, в ходе переписки по мессенджеру согласилась на предложение работать курьером в интересах интернет-магазин по продаже наркотических средств. Таким образом она вступила в сговор с неустановленным лицом. В её обязанности входило получение почтовых отправлений с наркотическим средством, их фасовка и размещение в тайниках с предоставлением полной информации о месте нахождения «закладок». За данную незаконную деятельность ей предназначалось денежное вознаграждение, а также наркотические средства для собственного употребления.
За период своей противоправной деятельности в регионе с 21 января по 16 февраля гражданка неоднократно получала сообщения с информацией о том, откуда и когда ей нужно забирать почтовые отправления с наркотическими средствами, что она и делала. Затем приносила их в квартиру, где проживала, и фасовала в пакеты для последующего сбыта.
Часть полученного наркотика, согласно поступающих указаний, помещала в тайники-закладки для дальнейшего сбыта, остальное хранила по месту жительства.
16 февраля сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области женщина была задержана. В ходе обследования участка местности и её места проживания было обнаружено и изъято в общей сложности около полутора килограмм наркотического средства синтетического происхождения.
Таким образом, фигурантка, являясь участником группы, совместно с другими умышленно совершила действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Однако довести до конца свои намерения не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как её действия были пресечены сотрудниками правоохранительного органа, а указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
Следственным Управлением УМВД России по Сахалинской области в отношении указанной гражданки возбуждено два уголовных дела по признакам ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Женщина решением суда по ходатайству следствия заключена под стражу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:29 22 Февраля Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Шахтерск
11:51 22 Февраля На Сахалине в мясе цыплят из Ставропольского края обнаружены остатки антибиотиков
08:13 22 Февраля В Сахалинской области продолжится работа по повышению благосостояния семей с детьми
10:15 22 Февраля В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения парковки
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?