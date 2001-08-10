Сахалинка заходила к соседу и незаметно брала его кредитку для покупок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу при проведении оперативно-розыскных мероприятий поступила информация о том, что в отношении местного жителя совершено противоправное деяние, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Из беседы с 63-летним потерпевшим выяснилось, что при неизвестных обстоятельствах с его банковского счета украдено более 7,5 тысяч рублей. Деньги пропадали разными суммами в течение нескольких дней.
В скором времени полицейские установили причастность к кражам 35-летней ранее судимой жительницы Поронайска. Оказалось, что женщина пришла в гости к пенсионеру, у которого незаметно взяла банковскую карту и впоследствии потратила с неё около 5 тысяч рублей. Затем женщина пришла снова к нему в гости и подкинула кредитку обратно. Обрадовавшись, что потерпевший так и не заметил пропажи, она снова через день наведалась в гости и повторила аферу, потратив в этот раз более 2,5 тысяч рублей.
Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Проводятся следственные действия.
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