Тихоокеанское
информационное агентство
1 Марта 2023
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17:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине таксист-иностранец, обидевшись на пассажира, решил не возвращать ему забытый гаджет

На Сахалине таксист-иностранец, обидевшись на пассажира, решил не возвращать ему забытый гаджет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинскоц полиции.

Установлено, что 29 октября 2022 года фигурант работал в режиме «такси» и обнаружил забытый кем-то из пассажиров телефон. Гаджет он убрал в бардачок, чтобы впоследствии вернуть хозяину.
Позже обвиняемому на его мобильный телефон поступил звонок от потерпевшего, который хотел узнать о своём гаджете, забытом в такси. При этом пассажир был в состоянии алкогольного опьянения и всё время высказывал в адрес водителя бранные слова. Разозлившись, водитель решил не возвращать девайс, а оставить его себе.

Фигурант вышел из автомобиля и выбросил в урну сим-карту и флеш-карту, которые достал из смартфона. С похищенным мобильным телефоном фигурант скрылся, распорядился им по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 69 990 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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