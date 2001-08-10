В Благовещенске СОБР задержал угонщиков автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске за угоны полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали двоих молодых мужчин. Парней застали за разбором очередного авто, пишет ИА "Порт Амур".

Как выяснилось, к преступлениям они тщательно готовились. Заранее подыскивали автомобили, замечали, оборудованы ли они сигнализациями, где обычно припаркованы. Ночью вскрывали при помощи подбора ключей и угоняли.

"Один из молодых людей садился за руль чужого авто, а второй ехал впереди на личном транспорте. Во избежание встречи с сотрудниками ГИБДД фигуранты дела передвигались преимущественно через дворы жилых домов. Похищенные машины злоумышленники прятали под пологом по месту жительства одного из них. Через несколько дней мужчины преступали к разбору по запчастям. Комплектующие в дальнейшем продавали на территории Амурской области. Оба фигуранта были задержаны с поличным при разборе похищенного автомобиля", - сообщает областное УМВД.

Как отмечает ведомство, пока известно о двух фактах краж, однако мужчин проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Оба фигуранта находятся под стражей.