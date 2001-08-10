Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2023
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11:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще трое жителей Сахалинской области погибли в СВО

Еще трое жителей Сахалинской области погибли в СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В зоне специальной военной операции погибли трое сахалинских военнослужащих, пишет astv.ru, ссылаясь на телеграмм-канал губернатора региона Валерия Лимаренко.

"В зоне специальной военной операции погибли младший сержант Луценко Иван и рядовой Исаков Бакыт из Южно-Сахалинска, Попов Роман из села Новотроицкого Анивского района. В памяти сахалинцев и курильчан они останутся мужественными людьми, которые отдали жизнь за Россию. Выражаю искренние соболезнования родным и близким павших воинов", - передаёт Telegram-канал губернатора.

Семьям окажут всю необходимую помощь.

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